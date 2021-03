Vergine Giurata in onda su Rai 5 l’8 marzo (Di lunedì 8 marzo 2021) In occasione della Giornata internazionale della donna, su Rai 5 andrà in onda un film che fornisce interessanti spunti di riflessione. Si intitola Vergine Giurata per la regia di Laura Bispuri, con Alba Rohrwacher nei panni della protagonista. La pellicola fa parte del ciclo Nuovo Cinema Italia e ha debuttato sul grande schermo il 19 marzo 2015. La trama ruota intorno al personaggio di Hana Doda, una giovane che è nata e cresciuta sulle montagne albanesi, circondata da una società alquanto maschilista e arretrata. La donna, prendendo come spunto le regole della sua terra d’origine, riesce a trovare una sorta di via d’uscita da una vita di sofferenze e sacrifici. Hana infatti giura che resterà Vergine e si autoproclama uomo con il nome di Mark per poter godere degli stessi ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 8 marzo 2021) In occasione della Giornata internazionale della donna, su Rai 5 andrà inun film che fornisce interessanti spunti di riflessione. Si intitolaper la regia di Laura Bispuri, con Alba Rohrwacher nei panni della protagonista. La pellicola fa parte del ciclo Nuovo Cinema Italia e ha debuttato sul grande schermo il 192015. La trama ruota intorno al personaggio di Hana Doda, una giovane che è nata e cresciuta sulle montagne albanesi, circta da una società alquanto maschilista e arretrata. La donna, prendendo come spunto le regole della sua terra d’origine, riesce a trovare una sorta di via d’uscita da una vita di sofferenze e sacrifici. Hana infatti giura che resteràe si autoproclama uomo con il nome di Mark per poter godere degli stessi ...

Advertising

raicinque : Per #GiornataInternazionaleDirittiDonna il film di @bispuri “Vergine giurata” con @rohrwacher stasera lunedì… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Il “Nuovo Cinema Italia” di Rai5 (canale 23) – Vergine giurata - CeccarelliL_ : Stasera in TV: Il “Nuovo Cinema Italia” di Rai5 (canale 23) – Vergine giurata - asnjetrendafil1 : RT @raicinque: Per #GiornataInternazionaleDirittiDonna il film di @bispuri “Vergine giurata” con @rohrwacher stasera lunedì #8marzo alle 22… - 0310_chizuru : RT @raicinque: Per #GiornataInternazionaleDirittiDonna il film di @bispuri “Vergine giurata” con @rohrwacher stasera lunedì #8marzo alle 22… -

Ultime Notizie dalla rete : Vergine Giurata VERGINE GIURATA - L'8 marzo su Rai5 per il ciclo "Nuovo Cinema Italia" Per la Giornata internazionale dei diritti della donna Rai Cultura propone il film di Laura Bispuri " Vergine Giurata ", con Alba Rohrwacher, in onda lunedì 8 marzo alle 22.15 su Rai5 per il ciclo " ...

Chi è Federica Pellegrini, vita privata e carriera: tutto sulla nuotatrice italiana Per condire niente grassi animali ma del buon olio extra vergine di oliva ' Una dieta che Federica ... programma in cui svolge il ruolo di giurata. >> Altri Gossip Foto profilo Instagram di Federica ...

VERGINE GIURATA - L'8 marzo su Rai5 per il ciclo "Nuovo Cinema Italia" CinemaItaliano.Info Vergine Giurata in onda su Rai 5 l’8 marzo In occasione della Giornata internazionale della donna su Rai 5 andrà in onda il film Vergine Giurata: trama e cast della pellicola.

"Cineday", San Francisco omaggia le registe italiane La proposta è del Centro Italiano di Cultura di San Francisco: "Cineday al femminile'' include anche una serie di titoli dedicati alla regista CeciliaMangini (1927-2021), considerata prima documentari ...

Per la Giornata internazionale dei diritti della donna Rai Cultura propone il film di Laura Bispuri "", con Alba Rohrwacher, in onda lunedì 8 marzo alle 22.15 su Rai5 per il ciclo " ...Per condire niente grassi animali ma del buon olio extradi oliva ' Una dieta che Federica ... programma in cui svolge il ruolo di. >> Altri Gossip Foto profilo Instagram di Federica ...In occasione della Giornata internazionale della donna su Rai 5 andrà in onda il film Vergine Giurata: trama e cast della pellicola.La proposta è del Centro Italiano di Cultura di San Francisco: "Cineday al femminile'' include anche una serie di titoli dedicati alla regista CeciliaMangini (1927-2021), considerata prima documentari ...