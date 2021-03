Probabili formazioni Lazio-Crotone | ventisettesima giornata Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di lunedì 8 marzo 2021) Ledi, match delladi. Si gioca alle 15:00 di venerdì 12 marzo nella cornice dello stadio Olimpico. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Probabile turn over visti i tanti impegni in vista, su tutti quello col Bayern Monaco. Chance per Muriqi e forse anche Caicedo mentre sono da valutare Radu e Lazzari.– Spazio al 3-4-3 con Ounas, Simy e Messias. Da valutare Cigarini e Benali che però vanno verso il forfait. Cuomo, Golemic e Luperto sono i ...