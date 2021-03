Il Paradiso delle Signore 5 è agli sgoccioli | Emanuel Caserio annuncia | «Penultima settimana di riprese»

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 8 marzo 2021) Anche questa stagione de Il5 sta per volgere a conclusione, infatti, la prossima sarà l'ultimadi! A breve sarà possibile scoprire il gran finale e molti nodi verranno al pettine. Attualmente le incognite sono più che numerose. Dal triangolo amoroso con Vittorio diviso tra Marta e Beatrice, alle sorti del grande magazzino di Milano, in tanti non vedono l'ora di scoprire che cosa succederà ai personaggi dei nostalgici anni '60. Armando e Agnese avranno il loro lieto fine? Marcello e Ludovica si metteranno insieme? Salvatore e Marcello perderanno la caffetteria? Ma la domanda che preme di più è: ci sarà la sesta stagione o calerà definitivamente il sipario su questa seguitissima soap Made in Italy? Lede Il...