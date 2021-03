Hamsik pronto alla nuova avventura: tifosi in massa all’accoglienza (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ex capitano del Napoli Marek Hamisk è oggi sbarcato in Svezia per la sua nuova avventura con il Goteborg. Al suo arrivo all’aeroporto è stato omaggiato dall’arrivo di centinaia di tifosi che non vedono l’ora di ammirare le sue gesta. Marek Hamsik al Napoli ha dato tutto fino a quando non ha calato il suo rendimento dovuto ovviamente alla carta d’identià. Il rapporto con i tifosi, così come per Cavani e Lavezzi che hanno dato vita al trio delle meraviglie, è indissolubile. Tanto è vero che Marekiaro ha ricevuto il grande onore di un murale a due passi da quello di Maradona ai Quartieri Spagnoli. I tifosi partenopei augurano quindi il meglio a Marek Hamsik per la sua nuova avventura e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ex capitano del Napoli Marek Hamisk è oggi sbarcato in Svezia per la suacon il Goteborg. Al suo arrivo all’aeroporto è stato omaggiato dall’arrivo di centinaia diche non vedono l’ora di ammirare le sue gesta. Marekal Napoli ha dato tutto fino a quando non ha calato il suo rendimento dovuto ovviamentecarta d’identià. Il rapporto con i, così come per Cavani e Lavezzi che hanno dato vita al trio delle meraviglie, è indissolubile. Tanto è vero che Marekiaro ha ricevuto il grande onore di un murale a due passi da quello di Maradona ai Quartieri Spagnoli. Ipartenopei augurano quindi il meglio a Marekper la suae ...

Advertising

anteprima24 : ** Hamsik pronto alla nuova avventura: tifosi in massa all'acoglienza ** - CalcioPillole : #Hamsik sbarca in Svezia, oggi la firma con il Göteborg - CIP Classe 1987, 33 anni e ancora voglia di lasciare il… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Hamsik pronto alla firma col Goteborg, lo slovacco è arrivato in Svezia - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Hamsik pronto alla firma col Goteborg, lo slovacco è arrivato in Svezia - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Hamsik pronto alla firma col Goteborg, lo slovacco è arrivato in Svezia -