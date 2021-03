Draghi torna a farsi vivo con un videomessaggio rivolto alle donne. Ma il tema principale è la pandemia. “C’è un nuovo peggioramento. Servono scelte meditate, ma rapide” (Di lunedì 8 marzo 2021) “Ci troviamo tutti di fronte, in questi giorni, a un nuovo peggioramento dell’emergenza sanitaria. Ognuno deve fare la propria parte nel contenere la diffusione del virus. Ma soprattutto il governo deve fare la sua. Anzi deve cercare ogni giorno di fare di più”. E’ quanto afferma il premier, Mario Draghi, nel videomessaggio in apertura della Conferenza ‘Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere’, promossa dalla ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. “La pandemia – aggiunto il presidente del Consiglio – non è ancora sconfitta ma si intravede, con l’accelerazione del piano dei vaccini, una via d’uscita non lontana. Voglio cogliere questa occasione per mandare a tutti un segnale vero di fiducia. Anche in noi stessi. Ringrazio, ancora una volta, i cittadini per la loro ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 8 marzo 2021) “Ci troviamo tutti di fronte, in questi giorni, a undell’emergenza sanitaria. Ognuno deve fare la propria parte nel contenere la diffusione del virus. Ma soprattutto il governo deve fare la sua. Anzi deve cercare ogni giorno di fare di più”. E’ quanto afferma il premier, Mario, nelin apertura della Conferenza ‘Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere’, promossa dalla ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. “La– aggiunto il presidente del Consiglio – non è ancora sconfitta ma si intravede, con l’accelerazione del piano dei vaccini, una via d’uscita non lontana. Voglio cogliere questa occasione per mandare a tutti un segnale vero di fiducia. Anche in noi stessi. Ringrazio, ancora una volta, i cittadini per la loro ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Torna il terrorismo per rimetterci in #lockdown, #Draghi fa il Trump con #AstraZeneca, La Stampa “inventa” femmi… - ilriformista : Un effetto dirompente già è in atto grazie a #Draghi: lo sconvolgimento del sistema politico, la frattura profonda… - calygola : Draghi torna a parlare: accelerare sui vaccini. Che grande premier - Onorio_Ferraro : Il premier #Draghi, dopo tanto tempo, torna a parlare in pubblico in un videomessaggio diramato da Palazzo Chigi: “… - gemin_steven98 : RT @Geopoliticainfo: ????Torna a parlare in pubblico il nuovo Premier #Draghi: 'la pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede, con l'acc… -