Casalino scappa | un minuto a gambe levate Scena raggelante con l' inviata di Giletti | Conte | Arcuri e Benotti | che imbarazzo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 marzo 2021) Di fiato per correre, Rocco, ne ha da vendere. Per rispondere alle domande di Francesca Carrarini,di Massimoper Non è l'Arena, no. La giornalista voleva chiedere all'ex portavoce del premier Giuseppeun commento su Mario, il consigliere e imprenditore coinvolto nella vicenda delle mascherine che di fatto ha portato alla sostituzione del commissario straordinario all'emergenza Covid Domenico. L'dalle parti di chi sedeva a Palazzo Chigi (e cheha piazzato e difeso al vertice della piramide) è palpabile, e forse per questo, appena vede la giornalista di, inizia a correre velocissimo.che si ripete un'altra ...