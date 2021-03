8 marzo, Mattarella: parità genere grande questione educativa (Di lunedì 8 marzo 2021) "La parità di genere non è solo una grave questione economica e sociale. Ma è una grande questione culturale ed educativa". E' il richiamo che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto oggi tornando a celebrare, dopo la cancellazione lo scorso anno, in maniera tradizionale al Quirinale, anche se con le dovute restrizioni sulle presenze legate al Covid, la giornata internazionale della donna quest'anno dedicata appunto al tema "Con Rispetto. Educando". Nel suo intervento il Capo dello Stato ha toccato tutti i punti più critici della situazione femminile in Italia a cominciare dal fenomeno del femminicidio, un "fenomeno impressionante, che scuote e interroga la coscienza del nostro Paese". Al Quirinale erano presenti le cariche istituzionali, il ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 8 marzo 2021) "Ladinon è solo una graveeconomica e sociale. Ma è unaculturale ed". E' il richiamo che il Presidente della Repubblica Sergioha fatto oggi tornando a celebrare, dopo la cancellazione lo scorso anno, in maniera tradizionale al Quirinale, anche se con le dovute restrizioni sulle presenze legate al Covid, la giornata internazionale della donna quest'anno dedicata appunto al tema "Con Rispetto. Educando". Nel suo intervento il Capo dello Stato ha toccato tutti i punti più critici della situazione femminile in Italia a cominciare dal fenomeno del femminicidio, un "fenomeno impressionante, che scuote e interroga la coscienza del nostro Paese". Al Quirinale erano presenti le cariche istituzionali, il ...

