Sponsor tecnici Serie A | guida la Juve | Sassuolo nel limbo

(Di domenica 7 marzo 2021) Il mercato deglidiA si dimostra più vivo che mai. Ad oggi, le maglie del nostro campionato valgono poco più di 106 milioni . Come riporta La Gazzetta dello Sport , are la classifica dei guadagni c'è lantus che, grazie ad un maxi accordo fino al 2027 con Adidas , incassa circa 51 milioni a stagione . Al secondo posto di questa ...

Advertising

CanaleSassuolo : Ecco quanto guadagnano le squadre di #SerieA dagli sponsor tecnici - infoitsport : Serie A, la maglia è un tesoro: si muove il mercato degli sponsor tecnici - infoitsport : Serie A | 106 milioni all'anno dagli sponsor tecnici | comanda la Juventus - infoitsport : SPONSOR TECNICI, Il “Made in Italy” comanda in Serie A - infoitsport : Gds - Sponsor tecnici: nerazzurri sul podio -

Ultime Notizie dalla rete : Sponsor tecnici

CanaleSassuolo.it

Il mercato deglidi Serie A si dimostra più vivo che mai. Ad oggi, le maglie del nostro campionato valgono poco più di 106 milioni . Come riporta La Gazzetta dello Sport , a guidare la classifica dei ...Il dettaglio più rilevante su tute e livree è la presenza del logo Monster Energy, nuovo... Sono convinto che i nostridella Suzuki abbiano migliorato ancora la moto'. 'Non vedevo l'ora ...Il mercato degli sponsor tecnici di Serie A si dimostra più vivo che mai. Ad oggi, le maglie del nostro campionato valgono poco più di 106 milioni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, a guidare la c ...Blog Calciomercato.com: Siamo entrati nel momento topico della stagione, in cui un infortunio, un errore individuale o una precaria condizione fisica, possono costare uno scudetto o ...