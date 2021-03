La civile Svizzera e il divieto del velo

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 7 marzo 2021) Barbara Gisi, direttrice della Federazionedel turismo, è affranta: “Non possiamo permetterci di perdere le ricche turiste col. Da quando il Canton Ticino lo ha proibito, gli arrivi dai Paesi del Golfo sono diminuiti del 30%”. Ora ildiè esteso a tutta la. Lo ha deciso oggi un referendum col 52%, nonostante maggioranza e governo fossero contrari. L’unico per il sì era il partito di destra Udc, che ha il 29%. Da qualche mese lo dirige per la prima volta un italiano, Marco Chiesa, che esulta: ”È un chiaro segnale contro l’islam radicale e i teppisti”. Povero papa Francesco, impegnato proprio in queste ore a rammendare le ferite delle persecuzioni Isis in Iraq, col suo messaggio di amore e fratellanza. Dallainvece arriva un proclama di ...