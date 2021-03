Emergenza Covid, zona rossa ‘rafforzata’ in molti Comuni della Campania (Di domenica 7 marzo 2021) La Campania è ritornata in zona rossa. Dopo quasi due mesi di calma, il Covid-19 è tornato a far paura, con la Regione che è entrata nella terza ondata. Per almeno quindici giorni, quindi, in Campania ci saranno le restrizioni più severe, con alcuni Sindaci che stanno decidendo di adottare una zona rossa rafforzata. Il L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 7 marzo 2021) Laè ritornata in. Dopo quasi due mesi di calma, il-19 è tornato a far paura, con la Regione che è entrata nella terza ondata. Per almeno quindici giorni, quindi, inci saranno le restrizioni più severe, con alcuni Sindaci che stanno decidendo di adottare unarafforzata. Il L'articolo

