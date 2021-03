Spostata la base di cemento dei parcheggi in mezzo alla strada di Porto Istana

Advertising

PulcinoRossoner : RT @AndreaSpanu6: @staianogf Tu hai ragione, ma il punto è che nel nostro contesto vengono slegati dai tassi di ospedalizzazione e presi co… - AndreaSpanu6 : @staianogf Tu hai ragione, ma il punto è che nel nostro contesto vengono slegati dai tassi di ospedalizzazione e pr… - Lara22292519 : @M49liberorso Sì, genitori dal Salento in Valtellina negli anni 70, poi rientrati alla base e a quel punto sono par… -

Ultime Notizie dalla rete : Spostata base

Gallura Oggi

I vandali a Porto Istana. Qualcuno ha spostato un panettone di cemento , che serve per delimitare l'accesso ai parcheggi, e lo ha messo in mezzo alla strada . Un gesto folle, che poteva costare molto ...Va detto che qualunque gara può esserecon il comune consenso dei due Club coinvolti per ... speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo inalle proprie possibilità. Anche un ...La macchina organizzativa del Palio teatrale studentesco non si ferma. D'altra parte non potrebbe essere altrimenti per una manifestazione diventata parte integrante della storia cittadina e che quest ...PERUGIA- L’Umbria resta arancione e il coprifuoco scatterà alle 22 invece che alle 21. La presidente della giunta regionale Donatella Tesei tiene lontana la possibilità di ...