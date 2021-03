Short track oggi | Mondiali 2021 | orari 6 marzo | programma | tv | streaming | italiani in gara

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #ShortTracl Arianna #Fontana in forma #Mondiale: “A Budapest sono rinata ora sono pronta alla battaglia” - Gazzetta_it : #ShortTracl Arianna #Fontana in forma #Mondiale: “A Budapest sono rinata ora sono pronta alla battaglia”… - fisg_it : Partenza super dell'Italia ai Mondiali di short track a Dordrecht, in Olanda. Nella prima giornata della rassegna i… - OA_Sport : #SHORTTRACK Fontana, Valcepina e Mascitto convincono nei primi turno nei Mondiali a Dordrecht - zazoomblog : LIVE Short track Mondiali 2021 in DIRETTA: si inizia con i quarti dei 1500 metri femminili - #Short #track… -

Ultime Notizie dalla rete : Short track

The car exited the garage and headed out onminutes after 09:00am local time for an installation lap. With adelay, due to low - lying morning fog in Northamptonshire, Esteban pushed on, ...'I'm noton motivation - confirms Vale - starting with the fact I want to win and battle ... Your team - mate is always your first rival, but I know our friendship will survive the on -...Seconda giornata dei Mondiali 2021 di short track che andrà in scena sul ghiaccio di Dordrecht (Paesi Bassi). La rassegna iridata entra nel vivo e si assegneranno i primi titoli. Nei 1500 metri femmin ...Campionati del mondo di short track: pass per 5 atleti su 6 e l'olimpionica subito brillante così come Martina Valcepina.