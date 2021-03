Roma | Fonseca | “Siamo migliorati in tutto Genoa squadra forte”

(Di sabato 6 marzo 2021) L'allenatore dellaPauloha presentato la partita di domani contro il: "Domani affronteremo unafortissima che è cambiata molto da quando è tornato Ballardini. Per noi la gara con il Benevento è stata importante, l'abbiamo vista ed analizzata. Contro la Fiorentina abbiamo vissuto dei momenti simili eriusciti a creare. Se in altre partite capiteranno squadre così chiuse sapremo come fare, è difficile per tutti ma è importante capire cosa fare. Spinazzola? Ha una grande capacità fisica, la sua posizione esige che faccia degli sforzi. In questo momento abbiamo solo tre terzini e dobbiamo gestire la situazione, se serve Spinazzola giocherà senza pensare ad altre partite. Domani scenderanno in campo anche Pedro e Smalling. Laè migliorata in ...

L'allenatore della Roma Paulo Fonseca è pronto a parlare in conferenza stampa in presentazione al match di domani alle 12:30 contro il Genoa. Come di consueto VoceGiallorossa ...Alla vigilia della sfida contro il Genoa, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha risposto alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa pre-partita. Queste le sue parole. "Sarà ...