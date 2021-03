Napoli, terapie per Lozano e Petagna: si ferma anche Bakayoko (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Seduta mattutina per il Napoli al Training Center di Castelvolturno. Gli azzurri di Rino Gattuso preparano il match contro il Bologna in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 26esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con serie di torelli. Successivamente esercizi sulla rapidità e possesso palla a tema. Chiusura con lavoro tattico. Lozano ha fatto terapie e lavoro personalizzato in campo. Per Petagna terapie e lavoro personalizzato in palestra. Bakayoko non ha preso parte alla seduta per indisposizione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Seduta mattutina per ilal Training Center di Castelvolturno. Gli azzurri di Rino Gattuso preparano il match contro il Bologna in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 26esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con serie di torelli. Successivamente esercizi sulla rapidità e possesso palla a tema. Chiusura con lavoro tattico.ha fattoe lavoro personalizzato in campo. Pere lavoro personalizzato in palestra.non ha preso parte alla seduta per indisposizione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

