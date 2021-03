Graduatoria docenti di ruolo | a chi viene assegnata la cattedra con più scuole anche in comuni diversi | che si forma per il 2021 22? Come procedere

Advertising

orizzontescuola : Graduatoria interna di istituto docenti: calcolo del servizio pre ruolo e del servizio svolto in ruolo diverso da q… - zazoomblog : Graduatoria interna di istituto docenti: calcolo del servizio pre ruolo e del servizio svolto in ruolo diverso da q… - BastiatContrari : @Abrams39983336 @valechindamo le assicuro che il nervosismo era già alto anche prima. Mi ricordo discorsi surreali… -

Ultime Notizie dalla rete : Graduatoria docenti

Orizzonte Scuola

Il punteggio per il servizio svolto sul sostegno può essere raddoppiato, nellainterna di istituto, soltanto daicon titolarità sul sostegno. Punteggio non doppio per docente che modifica posto di titolarità La valutazione del servizio, sia di ruolo che pre ...... dell'Università e della Ricerca; la proposta si era classificata al terzo posto in... ma anche perché significa dare sicurezze, certezze, alle famiglie dei ragazzi, ai, alla ...La Procura regionale presso la Sezione della Corte dei Conti conveniva in giudizio una docente di sostegno di alunni con deficit psico-fisici, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro ...ROMA. Una start up per gli aspiranti studenti delle facoltà universitarie a numero chiuso. La preparazione ai test di ammissione all'università è una delle sfide più ardue per migliaia di diplomati, e ...