GdS – Inter | Villa Bellini è un lontano ricordo | ora Conte è pronto ad aprire un ciclo con i colori nerazzurri

(Di sabato 6 marzo 2021) Antonioad un futuro a tinte nerazzurre È stata un’estate calda in casache dopo aver perso la finale di Europa League, si era fermata per riflettere sul suo futuro con Antonioche si era messo in discussione perché voleva rassicurazioni sul progetto, chiarito nel famoso incontro dicon la società. Ora, nonostante le nubi attorno al futuro della società, l’allenatore leccese sembra totalmente assorto nel mondo nerazzurro tanto da ipotizzare un possibile rinnovo di contratto fino al 2024, prolungando quello attuale di due anni. “La distanza che la scorsa estate, fino alla fine di agosto, si percepiva forte e chiara tra il tecnico e la dirigenza, tra Antonio e l’a.d. Marotta, si è oggi trasformata in un’alchimia vincente. È un affetto ...

Prima pagina GdS - ConTer resterò: il tecnico prepara con Marotta la terza stagione all'Inter

Un bomber altruista: ecco Romelu Lukaku . Il belga è l'incarnazione delle modificazioni avvenute al ruolo del centravanti. Dall'egoismo da gol all'altruismo, il numero 9 dell 'traccia la strada: ' Il coinvolgimento in 25 gol in 24 partite certifica l'indispensabilità del numero 9 come terminale offensivo e come uomo che in qualche modo lo zampino riesce a mettercelo ...Dopo la finale di Europa League ed il secondo posto nel campionato, le strade del mister e dell'sembravano doversi dividere. Così però non è avvenuto ed ora il rapporto si è solidificato e si ...Conte e l'Inter vogliono continuare insieme e si stanno ponendo le basi. Da dove partire? La scelta è chiara: i rinnovi.L'Inter con l'iniezione del denaro torna a respirare e continua la sua corsa al titolo. Una vittoria potrebbe mutare gli scenari.