Calciomercato Juventus, un top in scadenza al posto di Cristiano Ronaldo (Di sabato 6 marzo 2021) Calciomercato Juventus, è caccia al sostituto di Cristiano Ronaldo. Il nome nuovo arriva dalla Premier League La prima Juventus di Pirlo sta deludendo. I risultati non sono ancora arrivati, e c’è chi già punta il dito contro il tecnico bresciano. Per i tifosi, le colpe sono principalmente da additare alla società, che non ha saputo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 6 marzo 2021), è caccia al sostituto di. Il nome nuovo arriva dalla Premier League La primadi Pirlo sta deludendo. I risultati non sono ancora arrivati, e c’è chi già punta il dito contro il tecnico bresciano. Per i tifosi, le colpe sono principalmente da additare alla società, che non ha saputo L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

mirkocalemme : #Pirlo pensa al #Porto e valuta il riposo precauzionale di #Ronaldo in #JuveLazio. Ma #CR7, come sempre, vorrebbe g… - infoitsport : Calciomercato Juventus: Morabito: “E’ l’estate giusta per prenderlo” - infoitsport : Calciomercato Juventus, rivelazione Paratici | Lazio sullo sfondo - infoitsport : Calciomercato Juventus, per SportMediaset è fatta: “Addio CR7, al suo posto…” - infoitsport : Calciomercato, il colpo sfumato: «Per un pomeriggio è stato della Juventus» -