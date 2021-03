Alice Campello compie 26 anni. Lady Morata: “Auguri, sorprese, regali e fiori: bellissima giornata” (Di sabato 6 marzo 2021) "Grazie a tutti per gli Auguri... per le sorprese, i regali e i fiori. É stata una bellissima giornata". Alice Campello, moglie dell'attaccante della Juventus e della nazionale spagnola Alvaro Morata, ha festeggiato ieri 26 anni.La Campello ha ringraziato tutti con un post pubblicato sul suo profilo Instagram e uno scatto che la ritrae con la maglia della Juventus e il numero 26, proprio come gli anni compiuti ieri.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMEgaGTr6mc/" Golssip. Leggi su golssip (Di sabato 6 marzo 2021) "Grazie a tutti per gli... per le, ie i. É stata una"., moglie dell'attaccante della Juventus e della nazionale spagnola Alvaro, ha festeggiato ieri 26.Laha ringraziato tutti con un post pubblicato sul suo profilo Instagram e uno scatto che la ritrae con la maglia della Juventus e il numero 26, proprio come glicompiuti ieri.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMEgaGTr6mc/" Golssip.

