Vicino alla soluzione il cold case di Denis Bergamini

(Di venerdì 5 marzo 2021) A oltre 31 anni dmisteriosa morte del calciatore del Cosenza, la verità sembra vicina. La Procura di Castrovillari ha notificato l'avviso di chiusura delle indagini preliminari all'ex fidanzata Isabella Internò, indagata per omicidio volontario pluriaggravato. In Calabria c'è una strada, la Statale 106 fra Reggio Calabria e Taranto, che si è guadagnata il triste appellativo di «strada della morte»: 491 chilometri che si fanno largo tra paesi e contrade e tutti tragicamente disseminati di lapidi e altarini commemorativi. Al chilometro 401, nel territorio di Roseto Capo Spulico, nel cosentino, a una manciata di chilometri dal confine con la Basilicata, ne balza subito agli occhi uno, trasformato ormai in una sorta di santuario laico: qui, la sera del 18 novembre del 1989, trovò la morte una giovane promessa del Cosenza Calcio, non cosentino e neanche calabrese, ...