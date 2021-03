Tuffi, Assoluti: Larsen e Pellacani brillano a Trieste (Di venerdì 5 marzo 2021) L’italodanese Andreas Larsen e Chiara Pellacani si prendono la scena nella prima giornata degli Assoluti invernali open. Al Centro Federale di Trieste, Chiara Pellacani si conferma dai 3 metri e spicca con un eccellente triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato (68.20) e un ottimo doppio salto mortale e mezzo ritornato carpiato (63.00) chiudendo con 306.70. Alle sue spalle la giovane veronese Elisa Pizzini (Bergamo Tuffi) con 252.90 ed Elena Bertocchi (Esercito/Canottieri Milano). Soddisfatta la 18enne romana: “Sono stata molto regolare e di questi tempi è già importante. Peccato per una leggera sbavatura con il doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato (58.50) in apertura di programma, forse ero un po’ contratta ma ci sta perché abbiamo gareggiato pochissimo in quest’ultimi ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 marzo 2021) L’italodanese Andrease Chiarasi prendono la scena nella prima giornata degliinvernali open. Al Centro Federale di, Chiarasi conferma dai 3 metri e spicca con un eccellente triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato (68.20) e un ottimo doppio salto mortale e mezzo ritornato carpiato (63.00) chiudendo con 306.70. Alle sue spalle la giovane veronese Elisa Pizzini (Bergamo) con 252.90 ed Elena Bertocchi (Esercito/Canottieri Milano). Soddisfatta la 18enne romana: “Sono stata molto regolare e di questi tempi è già importante. Peccato per una leggera sbavatura con il doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato (58.50) in apertura di programma, forse ero un po’ contratta ma ci sta perché abbiamo gareggiato pochissimo in quest’ultimi ...

Ultime Notizie dalla rete : Tuffi Assoluti Le dirette streaming di RaiSport Venerdì 5 Marzo - 09.57 - 13:45 - Atletica Leggera - Campionati Europei Indoor (Torun) - Web 1 - 16:30 - 19:00 - Tuffi: Campionati Italiani Assoluti Invernali - (Trieste) - Web 2 - 17:00 - 18:55 - Sci Nordico: Campionati Mondiali - Salto con gli Sci - (Oberstdorf) - Web 1 - 18:57 - 22:05 - Atletica Leggera: ...

