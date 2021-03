Sanremo 2021 scaletta quarta serata: 30 brani in gara, Mahmood ospite (Di venerdì 5 marzo 2021) Davide Shorty – “Regina” Folcast – “Scopriti” Gaudiano – “Polvere da sparo” Wrongonyou – “Lezioni di volo” Aiello – “Ora” Annalisa – “Dieci” Arisa – “Potevi fare di più” Bugo – “E invece sì” Colapesce e Dimartino – “Musica leggerissima” Coma Cose – “Fiamme negli occhi” Ermal Meta – “Un milione di cose da dirti” Extraliscio … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 5 marzo 2021) Davide Shorty – “Regina” Folcast – “Scopriti” Gaudiano – “Polvere da sparo” Wrongonyou – “Lezioni di volo” Aiello – “Ora” Annalisa – “Dieci” Arisa – “Potevi fare di più” Bugo – “E invece sì” Colapesce e Dimartino – “Musica leggerissima” Coma Cose – “Fiamme negli occhi” Ermal Meta – “Un milione di cose da dirti” Extraliscio … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : ??La serata delle cover di #Sanremo2021?? - RadioCivita : ?? Nuovo Podcast! 'Sanremo 2021, Intervista a Greta Zuccoli' su @Spreaker #greta_zuccoli #sanremo #sanremo_giovani - giovannicoviel1 : RT @rubio_chef: Sbircio di Sanremo sui siti e mi domando come sia possibile che tanta ipocrisia e inutilità possano venire celebrate come c… -