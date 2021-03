Moglie e amiche arse vive, la difesa: 'Non sono stato io' (Di venerdì 5 marzo 2021) 'Non sono stato io'. Sergio Miglioranza , il 70enne pensionato di Paese arrestato questa mattina, si proclama innocente. L'uomo, accusato del duplice omicidio della Moglie, Franca Fava , 68 anni, e di ... Leggi su trevisotoday (Di venerdì 5 marzo 2021) 'Nonio'. Sergio Miglioranza , il 70enne pensionato di Paese arrequesta mattina, si proclama innocente. L'uomo, accusato del duplice omicidio della, Franca Fava , 68 anni, e di ...

Ultime Notizie dalla rete : Moglie amiche Moglie e amiche arse vive, la difesa: 'Non sono stato io' 'Non sono stato io'. Sergio Miglioranza , il 70enne pensionato di Paese arrestato questa mattina, si proclama innocente. L'uomo, accusato del duplice omicidio della moglie, Franca Fava , 68 anni, e di Fiorella Sandre , 74 anni di Breda, che viveva insieme a loro, si trova da stamani, venerdì 5 marzo, in custodia cautelare nel carcere di Treviso. Ha incontrato i ...

Morta carbonizzata in casa insieme all'amica: arrestato il marito sopravvissuto al rogo. 'Voleva i soldi dell'assicurazione' Miglioranza e la moglie di fatto vivevano fisicamente separati. L'uomo abitava nell'appartamento al piano superiore della casa rispetto a quello in cui risiedevano le donne, amiche di vecchia data, ...

