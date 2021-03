MG EHS - Al volante della Suv plug-in

(Di venerdì 5 marzo 2021) Inutile cercare appigli nella lunga e travagliata storiaMG: non li troverete. La EHS, Suv ibrida-in dalle belle speranze, fa parte di un capitolo completamente nuovo. costruita in Cina dalla Saic (il più grande produttore automobilisticoRepubblica Popolare) e poco o nulla ha a che fare con il passato del marchio inglese, intriso di meccanica artigianale, roadster e sportive. Dotazione completa. Oggi, l'intento è ben altro: rendere la mobilità elettrica accessibile ai più. Prima di tutto con un prezzo invitante, considerato lo standing del mezzo in questione. La MG EHS Exclusive oggetto di questo primo contatto costa 38.350 euro, che scendono a 31.410 euro sommando l'incentivo statale di 6.500 euro (con rottamazione) e un ulteriore sconto offerto dalla casa. Senza usato da demolire, il bonus totale è di 3.720 euro. ...

Il(rivestito in pelle) consente al conducente una visuale libera sul cruscotto digitale da ... MGPlug - in Hybrid è dotato di una power unit composta da un motore turbo da 1,5 litri con ...Le dotazioni MGPlug - in Hybrid Excite Esterni Cerchi in lega da 17" con pneumatici da 215/60 ...Alzacristalli elettrici con apertura e chiusura automatiche e funzione anti - pitch...MG Italia, per il ritorno della Casa inglese è tutto pronto: i concessionari, l'offensiva e i piani de MG per il mercato italiano ...