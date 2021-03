L’erede di Haaland al Molde | è il cugino 17 enne da 64 gol in 37 partite

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 marzo 2021) La famiglianon smette di imporsi nel mondo del calcio. Ma non più come Alf-Inge, solido difensore del Manchester City nei primi del 2000. Perché dopo Erling, il calcio sta per conoscere un altro bomber col nome di Albert Braut Tjåland,del fenomeno norvegese, 17con uno score sensazionale nelle giovanili: 64 gol in 37. Nelle giovaniliaveva collezionato 194segnando 132 reti. SportFace.