"Ecco a chi assomiglio, li devo togliere". Sanremo 2021, Amadeus rade i baffi a Fiorello (in diretta) ma succede l'impensabile (Di venerdì 5 marzo 2021) Unico grande showman d'Italia. Parliamo di Rosario Fiorello che ancora una volta tiene a galla questa edizione del festival di Sanremo. Allo showman siciliano è stata lasciata totale libertà di azione, in modo tale da poter esprimere al meglio la sua arte e il suo estro. L'istironico conduttore, fin dalla prima serata, ha deciso di portare i baffi stile anni Trenta, così come i suoi look vintage. Ma qualcosa in questa terza serata del Festival gli ha fatto cambiare idea e così, imprevedibile come solo lui sa essere, ha osato fare sul palco quello che nessuno in 71 anni di festival di Sanremo aveva mai fatto. Fin dall'inizio, Fiorello ha rivelato che con quel look diverse persone l'hanno accostato a un famosissimo politico: "Mi hanno detto che assomiglio a Massimo D'Alema. Con tutto il ...

