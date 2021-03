“A casa non bastano ‘tachipirina e vigile attesa’, sì a cure precoci”. Il Tar del Lazio contesta l’Aifa (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar – Sentenza epocale del Tar del Lazio, che ha sconfessato la nota dell’Aifa che prevede, nei primi giorni di sintomatologia Covid-19, la sola – e famigerata – «vigile attesa» e la somministrazione di paracetamolo. Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha così accolto l’istanza presentata dai medici del Comitato Cura Domiciliare Covid-19 ritenendo fondata la richiesta di poter prescrivere le terapie ritenute più opportune «in scienza e coscienza». Una procedura pericolosa E’ ormai noto – anche se la narrazione mainstream tende a insabbiare il dato – che i malati che oggi affollano i pronto soccorso e le terapie intensive avrebbero potuto essere curati adeguatamente a casa durante le prime fasi della malattia. Il protocollo «tachipirina e vigile attesa», spiega il dottor ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar – Sentenza epocale del Tar del, che ha sconfessato la nota delche prevede, nei primi giorni di sintomatologia Covid-19, la sola – e famigerata – «attesa» e la somministrazione di paracetamolo. Il Tribunale Amministrativo delha così accolto l’istanza presentata dai medici del Comitato Cura Domiciliare Covid-19 ritenendo fondata la richiesta di poter prescrivere le terapie ritenute più opportune «in scienza e coscienza». Una procedura pericolosa E’ ormai noto – anche se la narrazione mainstream tende a insabbiare il dato – che i malati che oggi affollano i pronto soccorso e le terapie intensive avrebbero potuto essere curati adeguatamente adurante le prime fasi della malattia. Il protocollo «tachipirina eattesa», spiega il dottor ...

SanremoRai : Non rifatelo a casa! #Sanremo2021 - borghi_claudio : Limitiamoci quindi a dati oggettivi. Ricoveri, terapie intensive e morti. Qui non si scappa: se uno sta malissimo (… - lorepregliasco : Voi ridete, ma c'è Cesare Sacchetti che su Telegram continua a dire ai suoi follower che Biden non è davvero presid… - TZ_68_GS_56 : @Lore04025539 @GiuliaSalemi93 @pierpaolopretel ovvio ma lui dice “parlato male” ma Giulia non ha parlato male anzi… - cle1000sonrb : RT @Nadiaita1: Sono Mimì, sto cercando un birichino che sia capace farmi venire con penetrazione. Sono divorziata e sono disponibile solo n… -