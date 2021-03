Tiro a volo, Coppa del Mondo Il Cairo: le gare a squadre di trap vanno a Russia e Croazia (Di giovedì 4 marzo 2021) Si chiude col botto la prima tappa della Coppa del Mondo 2021 di Tiro a volo, disputatasi in quel de Il Cairo. Nella giornata conclusiva infatti, i contest a squadre di trap hanno animato una giornata molto movimentata. A imporsi nel concorso femminile è stata la Russia del trio Semianova-Subbotina-Saveleva, che nella finalissima si è imposta con il punteggio di 6-4 (sulle tre serie di 25 piattelli ciascuno, per un totale di 75 bersagli da sbriciolare) sull’India del terzetto Gupta-Kumari-Keer, con il Kazakhstan (Dmitriyenko-Dosmagambetova-Rysbekova) invece capace di regolare 6-2 le padrone di casa dell’Egitto nella finale valevole per l’ultimo gradino del podio. Nella competizione maschile, show extralusso: la Croazia di Anton ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) Si chiude col botto la prima tappa delladel2021 di, disputatasi in quel de Il. Nella giornata conclusiva infatti, i contest adihanno animato una giornata molto movimentata. A imporsi nel concorso femminile è stata ladel trio Semianova-Subbotina-Saveleva, che nella finalissima si è imposta con il punteggio di 6-4 (sulle tre serie di 25 piattelli ciascuno, per un totale di 75 bersagli da sbriciolare) sull’India del terzetto Gupta-Kumari-Keer, con il Kazakhstan (Dmitriyenko-Dosmagambetova-Rysbekova) invece capace di regolare 6-2 le padrone di casa dell’Egitto nella finale valevole per l’ultimo gradino del podio. Nella competizione maschile, show extralusso: ladi Anton ...

gruggieri : @beppegi Non è caccia È tiro a(l) volo - AloneOnTheRopee : @ilmauro85 Non so se stiamo parlando dello stesso gol col Verona, tiro al volo da fuori area come fa a essere fortu… - ChicetSergio : @Grmosciia @tritacibo Raga quello che mi ha fatto godere di più è stato su assist di @dalmatamtam Tizio che che fa… - deadellacaccia : TIRO A VOLO. STAGE DI FORMAZIONE TECNICA CON DANIELE LUCIDI - alex_ros78 : @danielelozzi Io ho apprezzato l’azione, l’assist di Mancini e il tiro al volo connpalla a scendere da dietro. Il p… -