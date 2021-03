The Sinking City, Nacon risponde ufficialmente alle pesanti accuse di Frogwares (Di giovedì 4 marzo 2021) La guerra fra Nacon e Frogwares relativa alla distribuzione di The Sinking City prosegue: dopo le pesanti accuse lanciate dagli sviluppatori, ora tocca al publisher esporre la propria versione dei fatti e, anche loro, non ci sono andati leggeri. Frogwares, per chi non lo sapesse, aveva accusato l'ex-publisher di The Sinking City, di aver reintrodotto il titolo su Steam, nonostante il loro contratto si fosse concluso e senza il loro permesso. Non solo, gli sviluppatori sostenevano addirittura che Nacon avesse piratato The Sinking City, per poterlo riproporre su Steam. Per questo motivo, Frogwares invitò pubblicamente tutti i fan a non acquistare il titolo sullo store ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 4 marzo 2021) La guerra frarelativa alla distribuzione di Theprosegue: dopo lelanciate dagli sviluppatori, ora tocca al publisher esporre la propria versione dei fatti e, anche loro, non ci sono andati leggeri., per chi non lo sapesse, aveva accusato l'ex-publisher di The, di aver reintrodotto il titolo su Steam, nonostante il loro contratto si fosse concluso e senza il loro permesso. Non solo, gli sviluppatori sostenevano addirittura cheavesse piratato The, per poterlo riproporre su Steam. Per questo motivo,invitò pubblicamente tutti i fan a non acquistare il titolo sullo store ...

Eurogamer_it : #TheSinkingCity, Nacon risponde ufficialmente alle pesanti accuse di Frogwares. - GamingTalker : The Sinking City, il publisher Nacon difende la sua decisione di pubblicare una versione diversa del gioco su Steam… - Stay_Nerd : The Sinking City: ora è Nacon che accusa Frogwares - GamingToday4 : The Sinking City: è stato rimosso da Steam dopo le accuse di Frogwares - Info_e_Games : The Sinking City: accuse pesanti al publisher, rischiano 7 anni di carcere - -