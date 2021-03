The Falcon And The Winter Soldier, Anthony Mackie: "Non volevo essere il volto del primo flop Marvel" (Di giovedì 4 marzo 2021) Anthony Mackie ha parlato delle sue remore iniziali a recitare in The Falcon And The Winter Soldier, perché temeva di diventare il volto del primo flop Marvel. La star di The Falcon And The Winter Soldier, Anthony Mackie, ha confessato i suoi dubbi iniziali a recitare nella serie Disney+ perché temeva di diventare il volto del primo franchise Marvel a fare flop. In una nuova intervista con Variety, l'attore ha rivelato i suoi iniziali timori riguardo a un possibile fallimento: "Non pensavo che avremmo potuto fare in televisione quello che stavamo facendo sul grande schermo. Non ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 4 marzo 2021)ha parlato delle sue remore iniziali a recitare in TheAnd The, perché temeva di diventare ildel. La star di TheAnd The, ha confessato i suoi dubbi iniziali a recitare nella serie Disney+ perché temeva di diventare ildelfranchisea fare. In una nuova intervista con Variety, l'attore ha rivelato i suoi iniziali timori riguardo a un possibile fallimento: "Non pensavo che avremmo potuto fare in televisione quello che stavamo facendo sul grande schermo. Non ...

