Sanremo | 2^ serata tra gag | Schwazer | emozione Elodie e Pausini

(Di giovedì 4 marzo 2021)(ITALPRESS) – I palloncini sulle sedie colorate e il valletto munito di guanti per la consegna dei fiori sono i primi aggiustamenti della secondadel 71° Festival didedicata alla musica italiana nel mondo che si apre all'esterno, con Fiorello in versione angelo nero con ali di piume che entra all'Ariston dove ad accoglierlo oltre ad Amadeus, da ieri – dopo la confessione estortagli da Fiorello – «Patato» per tutti non soltanto per la moglie Giovanna Civitillo. Tante battute, gag e istrionerie – tra cui il presunto inedito di Vasco Rossi sugli “umarell”, i vecchietti che guardano i cantieri, dal titolo “Gli scavi sopra” – che, anche in questasi mescolano con gli appelli, a cominciare da quello a organizzare «una campagna vaccinale potente perchè questo incubo finisca». La casella ...

Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - AzzurreFIGC : ?? Stasera Cristiana #Girelli sarà ospite della seconda serata del Festival di Sanremo ?? L'attaccante della… - SanremoRai : Puoi seguire la 1^ serata del Festival di Sanremo ?? su @RaiUno ?? su @RaiRadio2 ?? in streaming su @RaiPlay:… - Federic53678779 : @Sanremo_2021 Canzone preferita di questa serata #unMilioneDiCoseDaDirti #ErmalMeta #Sanrem2021 #Sanremo21 - robypava : I nostri voti della seconda serata di #Sanremo2021, seconda parte -

Pochi minuti fa, il cantante ospite del 71esimo Festival diha messo in scena il secondo quadro. Dopo aver interpretato il glam rock nella prima, oggi Achille Lauro ha tributato il suo ...IL PALLONCINO PENE Il vero vincitore della- almeno stando ai social - è il palloncino a forma di pene che spunta tra i tanti gonfiabili ...DA CAMMELLO Laura Pausini è emozionata ('aho ...Le unghie extra long di Arisa e Achille Lauro. This content is imported from Instagram. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io Guardate i teatrali nails lo ...Oretta Berti: 7 --Quando ti sei innamorato. Chi? Ma Osvaldo, suo marito, con le stesse parole di allora e da allora niente è cambiato. Neanche le canzoni. Alla Nilla Pizzi, ma Or ...