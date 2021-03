Roma | ufficiale il rinnovo di Ibanez fino al 2025

(Di giovedì 4 marzo 2021) Laha annunciato tramite un tweet ildi contratto del difensore Roger. Il calciatore ha firmatoal, come mostrato dal tweet della. Questa la notadel club capitolino:"L’ASè lieta di annunciare che Rogerha rinnovato il proprio contratto con il Clubal 30 giugno.Il difensore brasiliano è arrivato in giallorosso dall’Atalanta nel gennaio del 2020 era ha collezionato 36 presenze in tutte le competizioni con la maglia della.“Questoha un significato particolare per me”, ha dichiarato. “Ho lavorato molto per dimostrare di potermi meritare la maglia ...

ReteSport : ?? #Ibanez - Ufficiale il rinnovo fino al 2025 con la #Roma ?? 'Darò tutto per questa maglia'… - DiMarzio : Ufficiale il nuovo accordo tra #Ibanez e l'#ASRoma - teladoiotokyo : AS Roma ? Roger Ibanez rinnova fino al 2025: L'AS Roma ha rilasciato la nota ufficiale riguardante...… - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? La Roma annuncia il rinnovo di Roger Ibanez: il nuovo accordo fino al 2025 - BombeDiVlad : ?? #UFFICIALE - #Roma: #Ibanez ha rinnovato ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ufficiale

Goal.com

Roger Ibaneze rinnova il suo contratto con la: il difensore brasiliano sarà un calciatore giallorosso almeno fino al ...VERSO RINVIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE Sempre in attesa della convocazionedel nuovo ... e soprattutto le Comunali in 1200 Comuni entro fine giugno (con al voto, Napoli, Milano, Torino ). ...Il difensore della Roma Roger Ibanez ha commentato ai canali ufficiali del club giallorosso il rinnovo del contratto fino al 2025: Sul rinnovo. "Questo rinnovo ha un significato particolare per me. Ho ...Il calciomercato della Roma è già entrato nel vivo, con la dirigenza che pone le basi per il futuro. Non solo acquisti, ma anche rinnovi.