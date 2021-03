Migranti, nel Materano al via progetti per accoglienza lavoratori (Di giovedì 4 marzo 2021) MATERA - La Prefettura di Matera si è impegnata 'a favorire il superamento dei passaggi burocratici tuttora aperti per l'attuazione di progetti finalizzati ai servizi di accoglienza per i Migranti in ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 4 marzo 2021) MATERA - La Prefettura di Matera si è impegnata 'a favorire il superamento dei passaggi burocratici tuttora aperti per l'attuazione difinalizzati ai servizi diper iin ...

Avvenire_Nei : Permessi. Regolarizzazione dei lavoratori stranieri: tutto fermo. E restano nel limbo - repubblica : Gibuti, gli scafisti gettano i migranti in mare: almeno 20 morti: La tragedia nel golfo di Aden è stata denunciata… - vaticannews_it : #25febbraio Nuovo naufragio di #migranti nel Mediterraneo. @CentroAstalli : servono porti sicuri - Vatican News - timeforafrica : RT @RivoltiB: Se non l'avete ancora, ricordate che il nostro Dossier 'La #rottabalcanica I migranti senza diritti nel cuore dell’Europa' è… - LaGazzettaWeb : Migranti, nel Materano al via progetti per accoglienza lavoratori -