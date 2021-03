Lazio-Torino, una farsa: da ottobre a marzo il calcio italiano non ha fatto assolutamente nulla per risolvere la questione (Di giovedì 4 marzo 2021) Dicono che la storia si ripeta sempre due volte, la prima come tragedia, la seconda come farsa. Vale sicuramente per il calcio italiano. Credevamo che le scene di Juventus-Napoli, il big match che non si è mai giocato (dovremo aspettare il 17 marzo), l’ammuina tra Asl e club per non partire, la buffonata bianconera delle formazioni annunciate sui social, il surreale riscaldamento prepartita allo Stadium, fosse un unicum irrepetibile nel suo genere pietoso. Invece no. La Serie A è riuscita a rifarlo. Cinque mesi dopo siamo punto e a capo. Lazio-Torino come Juve-Napoli: un focolaio diffuso in una squadra (con tanto di variante inglese), l’intervento dell’Asl, la partita che non si può disputare, i club che litigano. Una dinamica quasi normale, se consideriamo la situazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Dicono che la storia si ripeta sempre due volte, la prima come tragedia, la seconda come. Vale sicuramente per il. Credevamo che le scene di Juventus-Napoli, il big match che non si è mai giocato (dovremo aspettare il 17), l’ammuina tra Asl e club per non partire, la buffonata bianconera delle formazioni annunciate sui social, il surreale riscaldamento prepartita allo Stadium, fosse un unicum irrepetibile nel suo genere pietoso. Invece no. La Serie A è riuscita a rifarlo. Cinque mesi dopo siamo punto e a capo.come Juve-Napoli: un focolaio diffuso in una squadra (con tanto di variante inglese), l’intervento dell’Asl, la partita che non si può disputare, i club che litigano. Una dinamica quasi normale, se consideriamo la situazione ...

