La logistica di Amazon da applicare ai vaccini, secondo Crisanti (Di giovedì 4 marzo 2021) La logistica di Amazon contro il Genio civile dell'Esercito, Andrea Crisanti contro Figliuolo nella distribuzione dei vaccini. È questa la sintesi della dichiarazione del microbiologo dell'Università di Padova – che un anno fa è stato cruciale nelle prime fasi della gestione dell'emergenza coronavirus in Veneto – nel corso dell'appuntamento del mercoledì con lo streaming della Fondazione Luigi Einaudi. Crisanti, infatti, ha sottolineato come – per avere una distribuzione efficace dei vaccini – si sarebbe dovuto guardare, più che all'organizzazione militare, a quella di un colosso come Amazon, leader della logistica nel mondo. LEGGI ANCHE > La supercazzola di Salvini sui ritardi di Pfizer nella consegna dei vaccini ...

