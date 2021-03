Draghi non si vede e non si sente, quando parlerà il Premier? (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Premier Draghi non era presente alla conferenza stampa della presentazione del nuovo Dpcm: quando parlerà il presidente del Consiglio? Draghi (getty images)Presentato il nuovo Dpcm che andrà in vigore da lunedì 6 marzo fino al prossimo 6 aprile. Un decreto fondamentale per arginare l’espandersi del contagio da Coronavirus che da oltre un anno ha messo in apprensione, e praticamente in ginocchio, l’intero paese. Nella conferenza stampa dello scorso martedì, presenti i Ministri Gelmini e Speranza, con l’assenza del presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. Un silenzio, il suo, che non è passato inosservato e che potrebbe ben presto concludersi. Scopriamo quando parlerà alla popolazione italiana. Presentato il ... Leggi su kronic (Di giovedì 4 marzo 2021) Ilnon era prealla conferenza stampa della presentazione del nuovo Dpcm:il presidente del Consiglio?(getty images)Presentato il nuovo Dpcm che andrà in vigore da lunedì 6 marzo fino al prossimo 6 aprile. Un decreto fondamentale per arginare l’espandersi del contagio da Coronavirus che da oltre un anno ha messo in apprensione, e praticamente in ginocchio, l’intero paese. Nella conferenza stampa dello scorso martedì, presenti i Ministri Gelmini e Speranza, con l’assenza del presidente del Consiglio incaricato Mario. Un silenzio, il suo, che non è passato inosservato e che potrebbe ben presto concludersi. Scopriamoalla popolazione italiana. Presentato il ...

