Borussia Dortmund sicuro: «Il futuro di Haaland è già deciso» (Di giovedì 4 marzo 2021) Sebastian Kehl, futuro direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha parlato del futuro di Erling Haaland: le sue dichiarazioni Sebastian Kehl, futuro direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha parlato del futuro di Erling Haaland. «Haaland e il Borussia Dortmund sono in simbiosi e questa unione promette di essere proficua. Diamo per scontato che resterà con noi anche nella prossima stagione e diventerà un giocatore ancora più forte». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Sebastian Kehl,direttore sportivo del, ha parlato deldi Erling: le sue dichiarazioni Sebastian Kehl,direttore sportivo del, ha parlato deldi Erling. «e ilsono in simbiosi e questa unione promette di essere proficua. Diamo per scontato che resterà con noi anche nella prossima stagione e diventerà un giocatore ancora più forte». Leggi su Calcionews24.com

petrazzuolo : RT @napolimagazine: BORUSSIA DORTMUND - Il d.s. Kehl: 'Siamo in simbiosi con Haaland, resterà anche il prossimo anno' - susydigennaro : RT @napolimagazine: BORUSSIA DORTMUND - Il d.s. Kehl: 'Siamo in simbiosi con Haaland, resterà anche il prossimo anno' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BORUSSIA DORTMUND - Il d.s. Kehl: 'Siamo in simbiosi con Haaland, resterà anche il prossimo anno' - napolimagazine : BORUSSIA DORTMUND - Il d.s. Kehl: 'Siamo in simbiosi con Haaland, resterà anche il prossimo anno' - apetrazzuolo : BORUSSIA DORTMUND - Il d.s. Kehl: 'Siamo in simbiosi con Haaland, resterà anche il prossimo anno' -