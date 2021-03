A Reggio Calabria una piattaforma offshore per acquacoltura (Di giovedì 4 marzo 2021) REGGIO CALABRIA – È in fase di avvio a Reggio Calabria una innovativa campagna sperimentale presso il laboratorio Noel del dipartimento di Ingegneria civile, dell’energia, dell’ambiente e dei materiali dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, diretto dal professore ordinario di ingegneria marina Felice Arena. Si tratta di un particolare laboratorio naturale di ingegneria marittima che rientra nel progetto The Blue Growth Farm, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma di ricerca ed innovazione Horizon 2020. Verrà sviluppato e validato un modello di piattaforma multifunzionale automatizzata, caratterizzata da modularità e sostenibilità ambientale, per impianti di acquacoltura in mare aperto nel settore dell’industria della Crescita blu. Leggi su dire (Di giovedì 4 marzo 2021) REGGIO CALABRIA – È in fase di avvio a Reggio Calabria una innovativa campagna sperimentale presso il laboratorio Noel del dipartimento di Ingegneria civile, dell’energia, dell’ambiente e dei materiali dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, diretto dal professore ordinario di ingegneria marina Felice Arena. Si tratta di un particolare laboratorio naturale di ingegneria marittima che rientra nel progetto The Blue Growth Farm, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma di ricerca ed innovazione Horizon 2020. Verrà sviluppato e validato un modello di piattaforma multifunzionale automatizzata, caratterizzata da modularità e sostenibilità ambientale, per impianti di acquacoltura in mare aperto nel settore dell’industria della Crescita blu.

