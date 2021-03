Videogiochi | i 7 protagonisti maschili più stilosi di sempre

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Prendere spunto daideiper il look? Perché no! Si può optare per uno stile più sobrio, ma anche esagerare (se lo si fa con classe, Achille Lauro insegna). Nel corso degli anni ci siamo imbattuti in videogame che ci hanno colpiti, tra le altre cose, anche per l'eleganza dei personaggi. Ne abbiamo scelti sette, che secondo noi hanno fatto la storia dello stile. Alan Wake Alan Wake screenshot.jpg Alan Wake American Nightmare Remedy Entertainment via SteamCome nella vita reale, anche neivale la regola less is more. Una semplice camicia a quadri molto grunge, una T-shirt bianca girocollo e un paio di jeans effetto used danno quell'atmosfera boscaiolo chic che non passa mai di moda. Un look perfetto se unito alla barba incolta (ma con i capelli corti, non esageriamo con il ...