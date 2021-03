Verona | i convocati di Juric | in cinque saltano il Benevento

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– A poche ore dalla sfida di campionato con il, ilha comunicato l’elenco deiper il match del “Ciro Vigorito“. Sono 24 i calciatori gialloblù scelti dal tecnico Ivanper la sfida alla formazione guidata da Filippo Inzaghi. Il tecnico scaligero dovrà fare a meno di sei pedine per l’impegno in terra sannita. Mancheranno, infatti, Amione, Ruegg, Benassi, Colley e Kalinic. Questi, nel dettaglio, idel: 1 Silvestri, 3 Dimarco, 4 Veloso, 5 Faraoni, 6 Lovato, 7 Barák, 8 Lazovi?, 9 Salcedo, 11 Favilli, 13 Udogie, 14 Ili?, 15 Çetin, 17 Ceccherini, 20 Zaccagni, 21 Günter, 22 Berardi, 23 Magnani, 25 Pandur, 26 Vieira, 27 Dawidowicz, 33 Sturaro, 40 Bessa, 61 Tameze e 92 Lasagna. L'articolo ...

