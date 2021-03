Urge una nuova visione di politica industriale Scrive Zecchini

Leggi su formiche

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Da diversi mesi si parla molto del Pnrr e del modo di impiegare i fondi resi disponibili dall’Ue e soprattutto dallamonetaria ultra-accomodante della Bce, ma si è detto poco sull’opportunità di riportare le diverse linee d’intervento entro un quadro coerente e sinergico. Gli interventi per la digitalizzazione del Paese, l’economia verde, l’innovazione tecnologica, la rete a fibra ottica, il 5G, le riforme della giustizia, la tassazione, la pubblica amministrazione, la scuola e le altre istituzioni, tutti influiscono sulla capacità del Paese di uscire dalla stagnazione. In assenza di una loro coerente integrazione e di sinergie sortirebbero scarsi effetti e non sarebbero in grado di superare le forti resistenze al cambiamento, come avvenuto nel passato. In breve, questi interventi dovrebbero essere ricomposti in quella che la più aggiornata analisi economica ...