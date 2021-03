Ultimi sondaggi Ipsos | per un italiano su due operato Draghi simile al governo Conte

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Gliper Di Martedì, andati in onda il 2 marzo, hanno chiesto agli italiani un giudizio sull’di Marioin questi primi giorni di. Il 58% ritiene che stia operando in linea con le aspettative, il 25% si aspettava qualcosa di meglio e il 2% qualcosa di peggio. Il 37% degli intervistati pensa chesi stia muovendo meglio sul versante dei vaccini e del contrasto alla pandemia mentre il 29% ritiene che il premier stia facendo meglio sul versante economico. Un terzo dei rispondenti non commenta.migliore di? Glihanno chiesto ...

Veramente, del 14% secondo gli con Conte leader dei Cinquestelle…. Proprio oggi un collega tedesco a Bruxelles mi domandava stupito: ma Conte non era il leader del progressismo ...