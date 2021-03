The Last of Us e oltre: Neil Druckmann promette novità molto interessanti ma i fan dovranno essere pazienti (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo The Last of Us Parte II, uno dei migliori giochi della passata generazione, i fan di Naughty Dog sono in attesa di capire quale sarà il prossimo grande progetto dello studio. Al momento, non ci sono notizie ufficiali sul prossimo titolo, ma Neil Druckmann ha rassicurato i giocatori, dicendo che ci sono novità molto interessanti da condividere. Tuttavia, probabilmente, bisognerà aspettare per scoprire queste novità, dato che lo stesso Druckmann ha recentemente detto in un tweet che i fan dovranno essere pazienti. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo Theof Us Parte II, uno dei migliori giochi della passata generazione, i fan di Naughty Dog sono in attesa di capire quale sarà il prossimo grande progetto dello studio. Al momento, non ci sono notizie ufficiali sul prossimo titolo, maha rassicurato i giocatori, dicendo che ci sonoda condividere. Tuttavia, probabilmente, bisognerà aspettare per scoprire queste, dato che lo stessoha recentemente detto in un tweet che i fan. Leggi altro...

