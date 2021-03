Sport: da Comitato 4.0 appello a Draghi, 'anche lo sport nel recovery fund' (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. - (Adnkronos) - “Il Comitato 4.0 si propone come acceleratore dinamico e proattivo per indirizzare e realizzare gli investimenti previsti nel Piano. In virtù della nostra capacità di permeare il territorio e di raggiungere milioni di stakeholder ci candidiamo ad essere parte del processo di ricostruzione del Paese per le future generazioni". I presidenti del Comitato 4.0 Francesco Ghirelli, Lega Pro, Umberto Gandini, Lega Basket Seria A, Pietro Basciano, Lega Nazionale Pallacanestro, Massimo Righi, Lega Pallavolo Serie A, Mauro Fabris, Lega Pallavolo Serie A Femminile, Massimo Protani, Lega Basket Femminile, lanciano un appello al premier Mario Draghi perché lo sport abbia un ruolo nel programma di trasformazione del Paese tracciato dal recovery ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. - (Adnkronos) - “Il4.0 si propone come acceleratore dinamico e proattivo per indirizzare e realizzare gli investimenti previsti nel Piano. In virtù della nostra capacità di permeare il territorio e di raggiungere milioni di stakeholder ci candidiamo ad essere parte del processo di ricostruzione del Paese per le future generazioni". I presidenti del4.0 Francesco Ghirelli, Lega Pro, Umberto Gandini, Lega Basket Seria A, Pietro Basciano, Lega Nazionale Pallacanestro, Massimo Righi, Lega Pallavolo Serie A, Mauro Fabris, Lega Pallavolo Serie A Femminile, Massimo Protani, Lega Basket Femminile, lanciano unal premier Marioperché loabbia un ruolo nel programma di trasformazione del Paese tracciato dal...

SassiLive : COMITATO 4.0: APPELLO A DRAGHI, ANCHE LO SPORT NEL RECOVERY FUND - CatelliRossella : Tokyo 2020: verso elezione 12 donne nel comitato direttivo - Sport - ANSA - susydigennaro : RT @napolimagazine: TOKYO 2020 - Sarà inoltrata la richiesta per l'elezione di dodici donne nel comitato direttivo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TOKYO 2020 - Sarà inoltrata la richiesta per l'elezione di dodici donne nel comitato direttivo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TOKYO 2020 - Sarà inoltrata la richiesta per l'elezione di dodici donne nel comitato direttivo -