Sanremo 2021: Irama in Quarantena, Amadeus Cerca una Soluzione! (Di mercoledì 3 marzo 2021) L'amatissimo Irama ha dovuto rinunciare ad esibirsi al Festival di Sanremo 2021 a causa di un membro del suo staff, risultato positivo al tampone. Amadeus però, non vuole privare il ragazzo di questa opportunità e ha proposto una soluzione. Scopriamo insieme di cosa si tratta! Anche se Sanremo 2021 ha superato i primi ostacoli derivanti dalla situazione pandemica, non è fuori pericolo. Infatti, uno dei cantanti più attesi di questa edizione, è stato costretto a ritirarsi. Si tratta di Irama il quale, a causa di un membro del suo entourage risultato positivo al Covid-19, non ha potuto esibirsi sul palco dell'Ariston ed è stato costretto alla Quarantena. Il posto del cantante infatti, è stato presso dalla bravissima Noemi, la quale ha incantato il ...

