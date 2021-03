Sanremo 2021, ascolti più bassi dello scorso anno (nonostante gli italiani costretti a casa): 46,6% di share (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sanremo 2021 al debutto, martedì 2 marzo 2021, ha incollato allo schermo in media 8.363.000 telespettatori con il 46,6% di share. Un risultato positivo ma in calo rispetto alla precedente edizione. La prima parte, in onda dalle 21.36 alle 23.55, è stata vista da 11.176.000 telespettatori con il 46,3%, 4.212.000 telespettatori con il 47,77% per la seconda dalle 23.59 all’1.34. Lo scorso anno il debutto per l’edizione 2020 era avvenuto martedì 4 febbraio, ascolti record avevano portato in media 10.058.000 telespettatori con il 52,2% di share. La prima parte (dalle 21.35 alle 24) aveva ottenuto 12.841.000 con il 51,24%, la seconda parte (dalle 24.05 all’1.27) 5.698.000 con il 56,22% di share. Gli ascolti non sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021)al debutto, martedì 2 marzo, ha incollato allo schermo in media 8.363.000 telespettatori con il 46,6% di. Un risultato positivo ma in calo rispetto alla precedente edizione. La prima parte, in onda dalle 21.36 alle 23.55, è stata vista da 11.176.000 telespettatori con il 46,3%, 4.212.000 telespettatori con il 47,77% per la seconda dalle 23.59 all’1.34. Loil debutto per l’edizione 2020 era avvenuto martedì 4 febbraio,record avevano portato in media 10.058.000 telespettatori con il 52,2% di. La prima parte (dalle 21.35 alle 24) aveva ottenuto 12.841.000 con il 51,24%, la seconda parte (dalle 24.05 all’1.27) 5.698.000 con il 56,22% di. Glinon sono ...

