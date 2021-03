Orban dice addio al Ppe (che lo voleva cacciare), è la fine di un matrimonio d'interesse" (Di mercoledì 3 marzo 2021) ... ha scritto il premier ungherese, nella missiva indirizzata al presidente del gruppo del Ppe a Strasburgo, Manfred Weber , e ottenuta da Europa Today (vedi sotto), in cui comunica le dimissioni dei ... Leggi su europa.today (Di mercoledì 3 marzo 2021) ... ha scritto il premier ungherese, nella missiva indirizzata al presidente del gruppo del Ppe a Strasburgo, Manfred Weber , e ottenuta da Europa Today (vedi sotto), in cui comunica le dimissioni dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Orban dice Orban dice addio al Ppe (che lo voleva cacciare), è la fine di un matrimonio d'interesse" La separazione è la cosa migliore per entrambi, anche se ora sarà una gara tra Orban che affermerà di essersene andato di sua spontanea volontà e i popolari che rivendicheranno di averlo cacciato (...

Il partito di Orban lascia il gruppo dei popolari europei dal nostro corrispondente BERLINO - Viktor Orban sbatte la porta e dice addio ai popolari europei. Dopo anni di crisi e difficile convivenza si consuma un divorzio, che potrebbe cambiare alcuni equilibri politici sulla scena europea. In una ...

Europarlamento, il partito di Viktor Orbán lascia il Ppe Il Sole 24 ORE Il partito di Orban lascia il gruppo dei popolari europei Fidesz abbandona il Partito popolare europeo dopo la riforma del regolamento interno, che permetterà l'espulsione di un'intera delegazione nazionale ...

S&D, non agendo per anni Ppe ha lasciato mano libera a Orban (ANSA) - BRUXELLES, 03 MAR - "Alla fine Orban dice ai suoi eurodeputati di lasciare il gruppo del Ppe. Che vergogna prende l'iniziativa prima di essere espulso". Così su Twitter la presidente del grup ...

