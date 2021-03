Milano, ordina una pizza al 112: la Polizia la salva dall’aggressione dell’ex (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ancora un gesto nobile: a Milano una donna ha chiamato al 112 ordinando ‘pizza’, qui è scattato l’allarme della Polizia A Milano una donna di 33 anni ha cercato in tutti i modi di salvarsi. E così è riuscita nell’intento con un po’ di furbizia. Ha chiamato al 112, numero unico di emergenza, ordinando così L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ancora un gesto nobile: auna donna ha chiamato al 112ndo ‘’, qui è scattato l’allarme dellauna donna di 33 anni ha cercato in tutti i modi dirsi. E così è riuscita nell’intento con un po’ di furbizia. Ha chiamato al 112, numero unico di emergenza,ndo così L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

