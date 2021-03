Milan - Udinese 0 - 1 live: Becao porta in vantaggio i bianconeri (Di mercoledì 3 marzo 2021) Udinese in vantaggio: Rodrigo De Paul calcia con precisione chirurgica il corner trovando la testa di Rodrigo Becao che con forza trova il gol. Botta e risposta: Meite ci prova da fuori e ancora Musso ... Leggi su globalist (Di mercoledì 3 marzo 2021)in: Rodrigo De Paul calcia con precisione chirurgica il corner trovando la testa di Rodrigoche con forza trova il gol. Botta e risposta: Meite ci prova da fuori e ancora Musso ...

Udinese_1896 : #MilanUdinese 0-1 68' - GOOOAAALLL!!! BECAO!!! ANCORA LUI CONTRO IL MILAN! Corner di De Paul e stacco vincente di… - AntoVitiello : #Pioli in conferenza: “#Rebic sta bene, può partire titolare contro l'Udinese. #Mandzukic e #Bennacer? Stanno prose… - ManuBaio : #Milan @acmilan la probabile formazione di domani contro l'#Udinese @Udinese_1896 #Donnarumma #Kalulu #Kjaer… - fisco24_info : Milan-Udinese 1-1, il Diavolo si salva ma l'Inter può scappare: I rossoneri pareggiano al 97' con il rigore di Kess… - AndreaFrey83 : Grande mossa del Milan che non avendo ancora in mano il rinnovo di Donnarumma, si è già tutelato con #StrygerLarsen dell'Udinese. -