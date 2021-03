Mazda CX-5 - L' aspirato dice ancora la sua

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Il primo sentimento che provi è nostalgia. Perché, fra decine di Suv che si elettrificano lei, laCX-5, segue una strada tutta sua: a spingere, benzina (aspirati) da 165 o 194 CV e turbodiesel 2.2 da 150 o 184 CV (in arrivo ad aprile) con trazione anteriore o integrale. Niente mild hybrid nel 2021?possibile. E senza grosse rinunce. Insomma, trattasi di macchina concreta: di questi tempi, intrisi di elettriche e plug-in, può tornare utile. In attesa di mettere le mani sulla turbodiesel, abbiamo guidato la 2.0 Skyactiv-G da 165 CV con trazione anteriore e cambio manuale, nel ricchissimo allestimento Homura (che in giapponese significa "fuoco"). Nuovo schermo. Da fuori, la CX-5 cambia poco: dimensioni (455x212x168 centimetri) e physique du rle sono quelli che conosciamo. Riflettori puntati, quindi, sul nuovo e più generoso display centrale ...

Ultime Notizie dalla rete : Mazda aspirato

Quattroruote

... pista umida e 8° C La scelta di rimanere fedeli all'è lodevole in termini di ... Una notizia, visto che fino a pochi anni fa le, invece, erano piuttosto rumorose. Silenziosità (dB) 50 km/...Un motore rigorosamente, come vuolema supportato dal sistema mild - hybrid a 24V . La meccanica lavora in modo molto fluido e scattante, senza farci rimpiangere l'assenza di un ...La sport utility giapponese conquista un nuovo infotainment e un paio di versioni speciali: abbiamo guidato la Homura, con il 2.0 Skyactiv-G da 165 cavalli ...Abbiamo provato il model year 2021 della piccola crossover Mazda, che è stata aggiornata nei contenuti senza modificare la sostanza ...