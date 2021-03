"La Coppa America è una sfida per i ricchi", dice Cino Ricci (Di mercoledì 3 marzo 2021) AGI - “La Coppa America è una sfida tra personaggi che hanno soldi. Le barche di adesso non sono barche a vela, perché la vela è un'arte, quell'arte di far navigare la barca con qualsiasi condizione di vento. Luna Rossa? L'ho vista bene, va molto veloce quando c'è un vento medio-leggero”. Così in un'intervista con l'AGI, Cino Ricci, primo skipper italiano in Coppa America. Era il 1983 quando nelle acque Americane di Newport al timone dell'imbarcazione ‘Azzurra' c'era il famoso skipper romagnolo. Quella sfida fu voluta dal principe Aga Khan e dall'avvocato Gianni Agnelli. Di quell'esperienza, leggendaria per la vela italiana, ‘madre' di quelle che furono le successive per ‘Il Moro di Venezia', ‘Mascalzone Latino' e ‘Luna Rossa', ... Leggi su agi (Di mercoledì 3 marzo 2021) AGI - “Laè unatra personaggi che hanno soldi. Le barche di adesso non sono barche a vela, perché la vela è un'arte, quell'arte di far navigare la barca con qualsiasi condizione di vento. Luna Rossa? L'ho vista bene, va molto veloce quando c'è un vento medio-leggero”. Così in un'intervista con l'AGI,, primo skipper italiano in. Era il 1983 quando nelle acquene di Newport al timone dell'imbarcazione ‘Azzurra' c'era il famoso skipper romagnolo. Quellafu voluta dal principe Aga Khan e dall'avvocato Gianni Agnelli. Di quell'esperienza, leggendaria per la vela italiana, ‘madre' di quelle che furono le successive per ‘Il Moro di Venezia', ‘Mascalzone Latino' e ‘Luna Rossa', ...

